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Во ФСИН назвали причину попадания шариковой ручки через глаз в мозг россиянина

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Фото: Unsplash

Пациент больницы Ростова-на-Дону, из чьего мозга врачи достали шариковую ручку, сам воткнул ее себе в глаз. Данную причину РИА Новости назвали во ФСИН.

В ведомстве уточнили, что мужчина содержался в ростовском СИЗО-3. Травму он нанес себе в пятницу, 5 февраля, во время нервного срыва. После операции по извлечению ручки мужчину перевели в реанимацию, позже он скончался.

Ранее сообщалось, что ростовские врачи прооперировали 37-летнего россиянина, которому шариковая ручка проткнула глаз и прошла через весь мозг. Предмет оказался в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Медики успешно провели операцию и назвали ее ювелирной. О состоянии пострадавшего не сообщалось. На тот момент не была известна и причина попадания ручки в его мозг.

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