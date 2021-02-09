Во ФСИН назвали причину попадания шариковой ручки через глаз в мозг россиянина

Пациент больницы Ростова-на-Дону, из чьего мозга врачи достали шариковую ручку, сам воткнул ее себе в глаз. Данную причину РИА Новости назвали во ФСИН.

В ведомстве уточнили, что мужчина содержался в ростовском СИЗО-3. Травму он нанес себе в пятницу, 5 февраля, во время нервного срыва. После операции по извлечению ручки мужчину перевели в реанимацию, позже он скончался.

Ранее сообщалось, что ростовские врачи прооперировали 37-летнего россиянина, которому шариковая ручка проткнула глаз и прошла через весь мозг. Предмет оказался в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Медики успешно провели операцию и назвали ее ювелирной. О состоянии пострадавшего не сообщалось. На тот момент не была известна и причина попадания ручки в его мозг.