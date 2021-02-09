Российские арестанты из СИЗО продавали наркотики и накопили на автомобиль

В одном из СИЗО Удмуртии двое 23-летних арестантов приобрели грузовой автомобиль Ford Transit на деньги, полученные от продажи наркотиков за биткоины. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

Как выяснили следователи, арестанты долгое время торговали наркотиками прямо из камеры изолятора и каким-то образом смогли приобрести грузовой Ford Transit за 620 тысяч рублей. Эти факты подтвердились после анализа всех операций, которые проходили по банковским картам молодых людей.

Теперь следователи намерены изъять все, что арестанты успели приобрести на свои нелегальные доходы.

6 декабря 2020 года сообщалось, что неизвестные попытались устроить в московском СИЗО №2 «Бутырка» тюремный кол-центр: сотрудники изолятора перехватили предназначенную для этого партию мобильных телефонов.