Бывший чемпион Bellator избил подругу и был взят под стражу

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дэниел Штраус избил подругу и был взят под стражу. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бывшего чемпиона Bellator арестовали 6 февраля. Он обвиняется в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах с применением оружия. Для него установили залог в размере 100 тысяч долларов.

Во время выяснения отношений с сожительницей 21 января он несколько раз ударил ее по голове, а также ранил острым предметом в живот. Она была доставлена в больницу. Информации о текущем состоянии женщины нет, однако известно, что она может давать показания.

У спортсмена и раньше были проблемы с законом. В 2013 году его арестовали по обвинению в хранении и торговле наркотиками. Кроме того, он провел за решеткой три года по обвинению в ограблении.

За карьеру Штраус провел 35 боев по правилам ММА, в 26 из них он выиграл, в девяти — проиграл. Он становился чемпионом Bellator дважды. Последний бой 36-летний американец провел в сентябре 2019 года, когда проиграл соотечественнику Дереку Кампосу.