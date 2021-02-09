Путин оценил работу судебной системы в условиях пандемии

Судебная система России успешно работала в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с судьями, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что деятельность российских судей вызывает огромное уважение, так как в тяжелый период судебная система «не перешла в режим торможения». При этом он указал, что в некоторых странах 50 процентов дел было отложено на поздние сроки.

Российские суды работали без перебоев, защищая права граждан, общества и государства, заявил Путин, добавив, что в 2020 году они рассмотрели больше дел, чем в предыдущем. Граждане и бизнес стали чаще обращаться за судебной защитой, что подтверждает высокое доверие к российскому правосудию, считает глава государства.

При этом качество работы судов при возросшей нагрузке осталось на высоком уровне, отметил Путин.