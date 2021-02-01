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Путин поставил вопрос о создании в России суда по правам человека

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин поставил вопрос о создании в стране суда по правам человека, целесообразность формирования данного органа поручено оценить Верховному суду и Минюсту. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

Срок исполнения поручения указан до 1 июня.

Это и другие поручения даны по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека от 10 декабря 2020 года. Среди других поручений российского лидера — подготовка предложений по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, проверка данных о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел, обеспечение соблюдения прав журналистов в регионах.

Кроме того, до 1 марта кабмину поручено проанализировать международную практику ведения регистров доноров костного мозга и подготовить предложения по этому вопросу. Также Верховному суду совместно с Генпрокуратурой до 1 июня надлежит проанализировать практику применения статьи 280 УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В частности, президентом поручено рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по этой статье.

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