Путин дал поручения правительству и Генпрокуратуре

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 февраля.

Также глава государства поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими.

До 1 июня российскому лидеру должны быть предоставлены заключения по вопросу целесообразности создания российского суда по правам человека. Поручение адресовано Верховному суду и Минюсту.

Кроме того, Путин поручил Кремлю и правительству к 1 августу представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в РФ. Ответственными за выполнение поручения назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и премьер-министр Михаил Мишустин.

Также кабмину поручено разработать проект концепции защиты прав человека в Сети.