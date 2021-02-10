Самое секретное оружие России оказалось не создано

Самым секретным суперооружием России оказалась крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Специалист напомнил, что данное оружие было представлено в марте 2018 года. «Из-за технологической уникальности она сейчас остается, наверное, наиболее секретной — о работах по ней в открытых источниках нет никакой информации. В западных изданиях сообщалось, что было выполнено несколько испытательных пусков прототипов изделия. Вероятно, до создания собственно системы вооружений пока еще далеко», — предполагает автор.

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В декабре 2020 года в публикации «Военно-промышленного курьера» условием обнаружения применения «Буревестника» боевой частью мощностью две мегатонны (в тротиловом эквиваленте) называлось «внезапное исчезновение одного из крупных мегаполисов США вместе со всем населением».

В августе 2019 телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки, сообщил, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область), произошедший в том же месяце, случился во время попытки поднять ракету «Буревестник» со дна моря.

В ноябре 2018 года в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда сообщил, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).