Суд прекратил дело о многомиллионной афере против бывшего российского сенатора

Суд в Ставрополе прекратил уголовное дело против бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева, обвиняемого в многомиллионной афере. Об этом сообщает ТАСС.

Дело в отношении сенатора и других обвиняемых в мошенничестве закрыли в связи с истечением срока давности.

6 октября 2020 года Вячеслава Дерева арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, с декабря 2006-го по октябрь 2010 года экс-сенатор, будучи руководителем двух компаний, похитил из бюджета России 119 миллионов рублей, незаконно возмещая НДС. Преступление было совершено в составе организованной группы, в которую входили Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова.

Дело о мошенничестве было возбуждено в феврале 2012 года и более пяти лет расследовалось в региональных управлениях Следственного комитета России (СКР). Когда было установлено, что организатор многомиллионной аферы — бывший сенатор, дело передали в центральный аппарат СКР.