Бывшего российского сенатора отправили в СИЗО по делу о многомиллионной афере

В Ставрополе суд арестовал бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева, задержанного по делу о мошенничестве. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает ТАСС.

Экс-сенатора отправили в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, с декабря 2006-го по октябрь 2010 года экс-сенатор, будучи руководителем двух компаний, похитил из бюджета России 119 миллионов рублей, незаконно возмещая НДС. Преступление было совершено в составе организованной группы, в которую входили Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова.

Дело о мошенничестве было возбуждено в феврале 2012 года и более пяти лет расследовалось в региональных управлениях Следственного комитета России (СКР). Когда было установлено, что организатор многомиллионной аферы — бывший сенатор, дело передали в центральный аппарат СКР.

Дереву грозит до десяти лет лишения свободы.