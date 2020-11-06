Генерал и бывший сенатор подрались в Подмосковье

В элитном подмосковном поселке Раздоры бывший член Совета Федерации Михаил Капура подрался с генерал-майором МВД в отставке. Об этом сообщает Baza.

Конфликт произошел несколько недель назад. После инцидента Капура обратился в местную больницу, сообщив, что некий знакомый разбил ему лицо. Во время опроса в полиции выяснилось, что вторым участником драки был его знакомый, генерал-майор МВД в отставке Константин Пирцхалава. По словам Капуры, тот не только разбил ему лицо, но и повредил автомобиль. Причину инцидента бывший сенатор не раскрыл.

По данным BAZA, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что Пирцхалава хотел отомстить Капуре, так как из-за их недавней ссоры он лишился всех занимаемых им постов. Мужчина уже написал на бывшего сенатора встречное заявление и тоже обвинил его в избиении. Отмечается, что в полиции отказались возбуждать уголовное дело.

Ранее сообщалось, что снявшийся в «Глухаре» и «Легенде №17» актер Тимур Ефременков подрался с коллегой по цеху Кириллом Емельяновым, известным по роли в сериале «Кадетство». Инцидент произошел в подмосковном поселке Рублево. Мужчины о чем-то спорили на улице, при этом Ефременков сначала пытался избежать драки, но позднее одним ударом отправил того в нокаут.