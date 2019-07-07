Бывший капитан команды КВН рассказал о пути в Совет Федерации

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев прокомментировал свое выдвижение на пост сенатора от Республики Калмыкия. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня статус — не сама цель. Я и сейчас занимаюсь этим, помогаю республике и буду заниматься этим в любом статусе», — сообщил он.

По его словам, он регулярно предпринимает попытки решить насущные проблемы Калмыкии: «Я все вопросы республики знаю очень хорошо, потому что занимаюсь этим постоянно, вопрос в том, в каком статусе это делать».

Он рассказал, что в дальнейшем его кандидатура будет рассматриваться в администрации президента и в Совете Федерации, однако он доволен, что имеет поддержку врио главы Калмыкии Бату Хасикова.

Ранее стало известно, что Хасиков планирует выдвинуть звезду юмористического шоу в Совет Федерации, где он станет первым из тройки кандидатов на этот пост. Глава Калмыкии объяснил свое решение тем, что Тарбаев очень популярен.

37-летний участник КВН продюсировал для СТС проекты «Даешь молодежь!», «Одна за всех», «Однажды в милиции», «Светофор», «Кухня». С 2019 года он является членом Общественной палаты Москвы. Он может оказаться одним из самых молодых сенаторов — вторым после 31-летнего Александра Пронюшкина от Владимирской области. Кроме того, Тарбаев станет практически единственным представителем шоу-бизнеса в верхней палате парламента.

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