Украинский комик захотел стать депутатом

Украинский телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду от партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Притула объяснил свое намерение пойти в политику желанием «быть полезным этой стране и ее людям», а также определенным кредитом доверия со стороны жителей Украины. «Если бы мне нравилось происходящее в украинской политике в последнее время, а сейчас тем более, я, наверное, этого бы не делал. Выходить из собственной зоны комфорта не очень приятно», — сказал он.

Также телеведущий заявил, что «чувствует себя достаточно финансово независимым» человеком, чтобы гарантировать, что приход в парламент не является попыткой заработать.

16 мая солист группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». По его словам, цель партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Согласно данным последних социологических опросов, его партия не проходит в парламент, набирая лишь 2,5 процента голосов избирателей. Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады, избравшись в парламент на досрочных выборах в 2007 году. Однако он написал заявление о сложении своих полномочий уже через год, в 2008 году. Свое решение недавно он объяснял тем, что не хотел играть по правилам «старой политики».

Сергей Притула — телеведущий, актер, автор и сопродюсер скетч-шоу «Файна Юкрайна» и «Варьяты-шоу». Также он играл в КВН и был резидентом «Comedy Club UA». В 2019 году Притула был ведущим национального украинского отбора на конкурс «Евровидение». После его вопросов к певице MARUV о гастролях в России вокруг нацотбора разгорелся скандал. В итоге в 2019 году Украина отказалась отправлять участников на конкурс.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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