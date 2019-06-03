Лидер «Океана Эльзы» собрался завершить войну в Донбассе с помощью сказки

Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, баллотирующийся в парламент, предложил свои методы решения проблемы Донбасса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина», запись которого доступна на YouTube.

По мнению артиста, для интеграции территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в украинское государство власти страны должны создать на Украине «сказку», в которую хотелось бы вернуться. Артист уверен, что именно пример благополучной жизни сподвигнет жителей Донбасса отказаться от сепаратизма.

Кроме того, он призвал власти «не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди». Он предложил не относиться к ним, как к людям второго сорта, протянув вместо этого руку помощи. «Нам нужно показать каждому из них: мы ждем их — и мы однажды будем вместе», — пояснил он свою мысль.

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Ранее о новых подходах к урегулированию ситуации в Донбассе рассказал президент Украины Владимир Зеленский. При этом он уточнил, что новая киевская власть не намерена торговать «территорией и суверенитетом Украины».

16 мая Святослав Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». По словам Вакарчука, цель его партии — «уничтожить старую политику и создавать политику новую». Согласно данным последних социологических опросов, его партия не проходит в парламент, набирая лишь 2,5 процента голосов избирателей.

Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады, избравшись в парламент на досрочных выборах в 2007 году. Однако он написал заявление о сложении своих полномочий уже через год, в 2008 году. Свое решение недавно он объяснял тем, что не хотел играть по правилам «старой политики».

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