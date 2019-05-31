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Вакарчук рассказал о своей детской мечте

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Музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что вступление Украины в НАТО было его детской мечтой. Об этом он рассказал в эфире канала «1+1». Запись доступна на YouTube.

По словам Вакарчука, он хотел интеграции Украины в НАТО и «другие европейские структуры» с тех пор как «в детстве узнал что это такое».

«Я и вся наша команда будем делать все, чтобы наша страна как можно быстрее приблизилась к ЕС и НАТО», — заявил музыкант. Евроатлантический вектор развития Украины будет «основным положением» программы его партии.

В феврале прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Тогда он подчеркнул, что отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского. В самом блоке признают амбиции Украины на членство, однако заявляют, что сейчас стране стоит сосредоточиться на реформах.

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