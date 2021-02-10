Звезда «Универа» обнаружила сообщение о собственной смерти

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич обнаружила в сети сообщение о собственной смерти. Об этом актриса рассказала в Instagram.

Хилькевич опубликовала скрин с поисковой страницы «Яндекса» с краткой информацией из «Википедии», где указано, что она якобы умерла 8 февраля в возрасте 34 лет.

«Это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало», — пошутила актриса. Она призналась, что открытие вызвало у нее неприятные чувства, и заверила подписчиков, что она жива и в полном порядке.

Ранее в феврале Хилькевич поведала о своем первом путешествии в прошлые жизни, которое, по ее словам, состоялось благодаря регрессионной терапии. В январе артистка заявила, что стала жертвой домогательств режиссера, когда ей было 15 лет.