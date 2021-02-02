Звезда «Универа» поведала о путешествии в прошлые жизни

Российская актриса Анна Хилькевич поведала о своем первом путешествии в прошлые жизни, которое, по ее словам, состоялось благодаря регрессионной терапии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Универа» заявила, что у нее был страх из-за того, что у нее получится отправиться в прошлое. Однако, лежа на кушетке, она увидела светлую косу, женскую обувь и иссеченные розгами руки.

«Вижу дом. Вхожу. Вижу отца, с длинной седой бородой и тяжелым взглядом. Рядом младший брат. Начинаю понимать, что к чему. Понимаю, в чем конфликт между мной и папой, в чем моя проблема того воплощения. Далее переношусь в последний день той своей жизни и прыгаю из окна. Та жизнь оказалось слишком сложной», — написала артистка.

Она отметила, что также распознала в этом видении своего мужа, с которым она якобы встречалась в прошлой жизни и в «пространстве душ». «Мне открылась моя ресурсная жизнь, где я была сильным, искренним, честным тореадором на корриде», — добавила Хилькевич.

В конце поста она поблагодарила регрессолога Валерию Ершову. На сайте женщины говорится, что она помогает людям «осознать свое предназначение, миссию своей души».

В комментариях подписчики начали шутить, что Хилькевич попробовала наркотики и что актриса сошла с ума. Другие же признались, что тоже хотят пережить подобный опыт.