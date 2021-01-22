Звезда «Универа» описала технику развода малолетних актрис на секс

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, ставшая жертвой домогательств режиссера в 15 лет, в подробностях описала технику развода малолетних актрис на секс. Она пересказала произошедшее в Instagram.

Изначально Хилькевич не раскрыла всей истории домогательств, заявив только, что пыталась попасть на съемки для студии «Мосфильм». После кинопроб 40-летний режиссер пригласил ее приехать к нему домой, что она и сделала.

«Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: "Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной"», — продолжила историю Хилькевич.

Актриса предположила, что кинематографист действовал «привычным ему способом развода актрис на секс». «Я не прочухала. Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу. Честно, я думала меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там», — вспомнила она.

После этого режиссер выпустил Хилькевич из квартиры: «Я вышла на дорогу, слепило яркое солнце, но меня не покидало ощущение грязи и мерзости. Хоть ничего особо страшного произойти не успело, но мне и того хватило».

Актриса добавила, что вскоре ей позвонили из кинокомпании, сообщив, что ее утвердили на роль, однако Хилькевич отказалась сниматься: «Не нужны мне роли, добытые таким способом, да и неизвестно как могла обернуться эта незаконченная история дальше».

Анна Хилькевич сыграла одну из главных ролей в сериале «Универ. Новая общага», который позже получил название «Универ». Также она снялась в сериалах «Звоните ДиКаприо!», «Даешь молодежь!» и «Барвиха» и в фильмах «Снежная королева 2: Перезаморозка», «Что творят мужчины!», «Елки 5».