Посол призвал не питать иллюзий по поводу отношений России и Британии

Отношения России и Великобритании стабилизировались на низком уровне, и пока нет признаков их улучшения. Об этом рассказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, его цитирует ТАСС.

Он также призвал не питать иллюзий по поводу того, как отношения стран развивались в последний год. По мнению дипломата, надежд на скорое улучшение взаимоотношений Москвы и Лондона немного.

«Прошедший год не оправдал надежд на улучшение отношений на фоне пандемии. Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка десяти голословных обвинений, мешает налаживать сотрудничество», — пояснил Келин.

В сентябре 2020-го дипломат рассказал о вызове в британский МИД из-за ситуации с Алексеем Навальным (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Тогда Келин заявил о недопустимости голословных обвинений и приверженности России международным соглашениям.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться