Российскую модель довели до слез выселением из санатория из-за шрамов на руках

Российскую блогершу, диджея и модель Карину Истомину довели до слез выселением из петербургского санатория «Первая линия» из-за шрамов на руках. Соответствующий пост появился в ее Twitter-аккаунте.

По словам девушки, сотрудники объяснили свое решение о выселении, ссылаясь на юридические правила, однако никаких конкретных документов ей не предъявили. «У вас порезы на руке. Вы должны немедленно покинуть территорию санатория», — процитировала их слова модель и добавила, что врачи не осведомились о состоянии ее ментального здоровья.

«Притом самое обидное, что у меня стабильное состояние. Нет селфхарма, и я чистая. Я просто хотела выспаться и по лесу погулять. Это еще так унизительно. Еду в такси и просто рыдаю», — добавила Истомина.

На официальном сайте «Первой линии» отсутствует какая-либо информация об ограничениях для посетителей. В описании санатория сказано, что он «уникален гостеприимством в его лучшем проявлении».

Издание Znak пыталось связаться с представителями организации, но сотрудники отказались давать комментарии по поводу случившегося.

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