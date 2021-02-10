На Украине задержали сутенеров из комитета защиты прав человека

В Харькове задержали шестерых сутенеров, некоторые из которых оказались членами «Международного комитета защиты прав человека». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местное управление Национальной полиции Украины.

Преступную группу создал 29-летний житель города, в нее входили мужчины от 20 до 35 лет. Выявлено 12 женщин, занимавшихся проституцией.

Во время обысков у подозреваемых нашли деньги, полученные от преступной деятельности, газовый баллончик и травматические пистолеты с резиновыми пулями.

Пятеро задержанных заключены под стражу, шестой отправлен под домашний арест.