На Украине накрыли крупную лабораторию по производству метадона

Национальная полиция Украины накрыла в столице крупную нарколабораторию по производству метадона. Наркотик шел на экспорт в соседние страны, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, подпольный бизнес организовали двое киевлян в возрасте 31 и 28 лет, вместе с ними работали еще шесть человек. Торговля веществом приносила им 50 миллионов гривен в месяц (около 131 миллиона рублей). В самой лаборатории было изъято более 200 килограммов вещества.

Отмечается, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас полиция разыскивает и других участников наркопроизводства. Силовики полагают, что метадон распространялся по стране и за рубеж через крупную сеть курьеров и поставщиков.

Ранее украинская полиция задержала в Одессе четырех граждан Израиля со 120 килограммами аргентинского кокаина. Его стоимость превысила 20 миллионов долларов. Следствие предположило, что товар принадлежал крупному латиноамериканскому наркосиндикату.