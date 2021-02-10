Аномально длинные ресницы годовалого ребенка удивили пользователей сети

Женщина показала аномально длинные ресницы своей годовалой дочери и удивила подписчиков. На размещенный в сети ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На опубликованных кадрах героиня сняла своего спящего ребенка и провела по ее глазам влажной салфеткой в доказательство того, что ее ресницы не накрашены тушью. Она разместила видео-доказательство в ответ на комментарии пользователей, которые ранее сомневались в их натуральности.

«Моя малышка не пользуется косметикой, сыворотками, тушью и так далее. Это ее настоящие ресницы», — подписала она пост, набравший более 477 тысяч лайков.

Юзеры поддержали женщину в комментариях. «Вам не нужно ничего доказывать людям», «Я так завидую этому ребенку», «У меня даже на голове не такие длинные волосы», «Очевидно, что это ее настоящие ресницы, мать не стала бы наносить макияж или клеить фальшивые ресницы на ребенка», — писали они.

В октябре 2020 года девушка показала «грязный» способ достижения длинных ресниц и прославилась. Так, пользовательница по имени Кейтлин (Caitlyn) разместила в соцсети видео, на котором показала технику нанесения туши таким образом, чтобы ресницы выглядели максимально длинными и густыми. На кадрах она тщательно прокрашивает и вытягивает их вверх, несмотря на то, что из-за этих действий ее веки становятся грязными.