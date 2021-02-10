Умерла режиссер фильма «Дворцовые молчания»

Тунисский режиссер Муфида Тлатли, известная по фильму «Дворцовые молчания», умерла в возрасте 73 лет. Об этом в Facebook сообщили представители Министерства культуры Туниса.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что Тлатли скончалась 7 февраля в окружении семьи и близких.

Муфида Тлатли стала одной из первых арабских женщин-кинематографистов, снимавших полнометражные игровые фильмы на родине. Ее картина «Дворцовые молчания», вышедшая в 1994 году, получила специальный приз-диплом «Золотая камера — особое упоминание» на Каннском фестивале. Тлатли также сняла фильмы «Надиа и Сарра» и «Сезон мужчин». В 2011 году она была назначена министром культуры временного правительства Туниса после революции в стране.

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