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Названы последствия резкого снятия ограничений по коронавирусу в России

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Фото: Unsplash

Резкое снятие ограничений по коронавирусу может привести к росту заболеваемости ОРВИ, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что при отмене ограничений по всей стране необходимо помнить, что февраль и март — месяцы, когда циркулируют сезонные ОРВИ. «Если мы сейчас резко снимем ограничительные мероприятия, мы можем поднять заболеваемость этими нозологиями», — отметил Вознесенский.

Он напомнил, что при отмене ограничений должны учитываться два фактора — количество новых случаев выявления инфекции, а также число свободных коек в регионе.

Ранее в Удмуртии отменили обязательное ношение масок. Соответствующее решение принял глава республики Александр Бречалов. С 12 февраля соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер. По словам Бречалова, многие жители региона уже переболели коронавирусом.

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