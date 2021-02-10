Способ раскрутки Анны Седоковой стал доступен всем желающим

Пользователи «Одноклассников» (ОК) смогут добавлять в «Моменты» — исчезающие фото и видео — кнопку со ссылкой на любые сайты и блоги, страницы в интернете или внутри социальной сети. Таким образом они смогут привлекать внимание к своему контенту, анонсировать концерты и встречи с фанатами, рассказывать об акциях любимых брендов, продвигать услуги и товары и тем самым зарабатывать, сообщили в пресс-службе ОК.

Отмечается, что инструмент для раскрутки будет полезен блогерам и известным личностям, которые регулярно взаимодействуют с аудиторией в ОК с помощью своего личного профиля. Добавить ссылку можно при публикации исчезающих фото и видео в мобильных приложениях ОК на Android и iOS. Для этого нужно кликнуть на иконку с обозначением гиперссылки, затем выбрать название кнопки и указать URL-адрес. При этом просмотр «моментов» со ссылками доступен не только со смартфонов и планшетов, но и в десктопной версии соцсети.

Авторы получат доступ к статистике переходов по ссылке: таким образом они смогут понять, охвачена ли целевая аудитория и определить количество просмотров и переходов по ссылкам.

Функцию уже использовали певица Анна Седокова, гимнастка Самира Муставаева, певцы NILETTO и Нейромонах Феофан — они разместили в «Моментах» ссылки на расписание концертов и сольные выступления, подарили подписчикам возможность обучения в персональной школе и показали пример мини-коллаборации с брендом одежды.