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В Госдуме оценили предупреждение главы МИД Германии о «Северном потоке-2»

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

В Государственной Думе оценили предупреждение главы МИД Германии Хайко Мааса об опасности отказа от строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских рассказал в беседе с телеканалом RT.

Российский депутат согласился с Маасом и подчеркнул, что данный проект — это большое благо для Европы. Ананских заявил, что все это понимают, однако не все говорят об этом. По его словам, министр иностранных дел Германии думает о своем народе и предпринимателях в отличие от чиновников других государств. Парламентарий также напомнил, что реализация данного проекта положительно скажется на европейском бизнес-секторе.

Ранее глава МИД Германии предостерег от срыва строительства газопровода «Северный поток-2». Маас заявил, что экономическая изоляция России наряду с Китаем может привести к сближению этих двух стран и способствовать возникновению «самого большого экономического и военного альянса». Он также добавил, что выступает против разрыва всех связей с Россией.

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