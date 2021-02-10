В Госдуме оценили предупреждение главы МИД Германии о «Северном потоке-2»

В Государственной Думе оценили предупреждение главы МИД Германии Хайко Мааса об опасности отказа от строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских рассказал в беседе с телеканалом RT.

Российский депутат согласился с Маасом и подчеркнул, что данный проект — это большое благо для Европы. Ананских заявил, что все это понимают, однако не все говорят об этом. По его словам, министр иностранных дел Германии думает о своем народе и предпринимателях в отличие от чиновников других государств. Парламентарий также напомнил, что реализация данного проекта положительно скажется на европейском бизнес-секторе.

Ранее глава МИД Германии предостерег от срыва строительства газопровода «Северный поток-2». Маас заявил, что экономическая изоляция России наряду с Китаем может привести к сближению этих двух стран и способствовать возникновению «самого большого экономического и военного альянса». Он также добавил, что выступает против разрыва всех связей с Россией.