Эксперт назвал вредные для здоровья места размещения Wi-Fi роутера в доме

Размещать Wi-Fi роутер в квартире можно только в нежилых помещениях, подальше от рабочего или спального места. Вредные для здоровья места установки передатчика назвал в беседе с радио Sputnik руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По словам эксперта, сертифицированные роутеры для домашнего использования должны быть безопасны, однако некоторое воздействие они все же способны оказывать. Ястребцев отметил, что некоторые люди ставят роутер на рабочее место, мотивируя это тем, что им нужно быстрое соединение для работы. Однако, по словам специалиста, излучение от роутера создается в радиусе трех метров.

«Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг», — подчеркнул эксперт. По его словам, роутер лучше всего разместить в коридоре, в двух-трех метрах от жилых помещений.

Ранее эксперт Роскачества Сергей Кузьменко раскрыл, как максимально увеличить скорость домашнего интернета. Специалист посоветовал ставить роутер в середине квартиры и не заслонять его крупной мебелью. При этом размещать устройство стоит на расстоянии от других приборов: телефона или микроволновой печи.