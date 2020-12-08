Эксперт назвал признаки устаревания компьютера

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток назвал признаки устаревания компьютера. Он рассказал агентству «Прайм», что устаревание может быть функциональным и техническим.

По его словам, в случае функционального устаревания на компьютере еще можно работать, пусть и не с желаемой производительностью. Однако то во втором случае это под большим вопросом.

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«Моральное, или по-другому, функциональное устаревание — это вопрос как имиджа, так и технологическая проблема. То есть, устройство ещё может быть вполне рабочим, но удовольствия от работы с нем никакого», — пояснил эксперт.

По словам Чертока, техническое устаревание — это когда «железо» начинает «барахлить». Например, когда термопаста между процессором и кулером высыхает и рассыпается, или кулер засоряется и прекращает работу, а также виснут программы, и падает «операционка».

Однако старый или поломанный компьютер выбрасывать не стоит. Черток посоветовал поставить на него более мощный процессор, нарастить объем памяти или установить игровую видеокарту. Также поможет замена механического винчестера на SSD (твердотельный накопитель) или замена всей начинки ПК.

Если же компьютер вообще не подает признаков жизни, скорее всего, он «безнадежно устарел». В таком случае лучше отдать его специалисту, который разберет его и найдет работающие запчасти.

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