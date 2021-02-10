Кремль оценил закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам

Законопослушных граждан закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам не коснется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его оценку законопроекта приводит РИА Новости в среду, 10 февраля.

Накануне Госдума приняла в основном чтении законопроект, по которому граждан за повторное неподчинение требованиям сотрудников силовых структур — полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН — могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или арестовать на 30 дней. Наказание для должностных и юридических лиц подразумевает увеличение размера взысканий — до 40 тысяч рублей и до 200 тысяч рублей соответственно.

В рамках законодательной инициативы Кодекс об административных правонарушениях также дополняется нормой о штрафных санкциях в случае нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств. За это можно лишиться от 10 до 200 тысяч рублей.

8 февраля суд приговорил депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко к административному штрафу в 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции 31 января. За несколько дней до этого суд в Петербурге оштрафовал инвалида III группы по слуху на пять тысяч рублей после выкрикивания лозунгов на протестном мероприятии.