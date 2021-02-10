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В России увеличили штрафы за неповиновение силовикам

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за неповиновение силовикам, в том числе на митингах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 10 февраля.

Так, гражданам за повторное неподчинение требованиям сотрудников силовых структур — полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН — грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или арест на 30 дней.

Наказание для должностных и юридических лиц подразумевает увеличение размера взысканий — до 40 тысяч рублей и до 200 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях дополняется нормой о штрафных санкциях в случае нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств. За это можно лишиться от 10 до 200 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данная сфера регулируется во многих странах. «Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман», — добавил он.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данный проект закона, отметил, что законопослушных граждан закон об увеличении штрафов не коснется.

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