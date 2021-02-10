В России решили урегулировать социальную рекламу в интернете

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании социальной рекламы в интернете. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы выступили члены комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи: депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Антон Горелкин, Марина Мукабенова, Максим Кудрявцев, а также депутат от ЛДПР Андрей Свинцов и депутат от КПРФ Александр Ющенко.

Документ вводит обязательную квоту в пять процентов на размещение социальной рекламы в интернете. Похожие нормы уже действуют в России для рекламы на телевидении и баннерах. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что некоторые игроки не выполняли этих условий в сети, в связи с чем новое решение о регулировании изменит ситуацию.

Инициатива членов нижней палаты парламента предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения. Прозрачность работы оператора авторы гарантируют введением требования о предоставлении ежегодного отчета о работе организации.

«Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», — рассказал Хинштейн, передает ТАСС. По словам депутата, на первом этапе законопроект затронет крупнейшие сервисы — «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.