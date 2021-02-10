На популярном пляже забили тревогу из-за загадочного «барахтанья» около берега

Житель австралийского Сиднея, гуляющий по городскому пляжу, заметил в воде барахтающегося человека и вызвал полицию. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 9 февраля, около восьми часов вечера на пляже Марубра. Прохожий заметил загадочные всплески в воде. Очевидец забил тревогу и сообщил в полицию о том, что, предположительно, тонущий человек находился в 50 метрах от берега в районе северной части пляжа.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы до сих пор продолжают осмотр территории популярной зоны отдыха, задействован спасательный вертолет.

5 февраля сообщалось о поисках мужчины, который ночью отправился купаться голышом вместе со своей спутницей на пляже Куррава в Австралии. В тот же день тело девушки нашли на берегу, была вызвана скорая помощь, но спасти ее не удалось. Мужчина числится пропавшим без вести.

До этого сообщалось об исчезновении туриста, который пошел купаться в шторм, несмотря на предостережения местных жителей. Последний раз мужчину видели на пляже в районе курорта Сансет Крест в Барбадосе во вторник, 2 февраля.