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В МИД России ответили на попытку Украины закрыть крымский Twitter-аккаунт

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Фото: Pixabay

Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на попытку Украины добиться закрытия Twitter-аккаунта крымского представительства министерства. Об этом он заявил РИА Новости.

Он напомнил, что аккаунт давно верифицирован, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит странно. «Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными», — сказал он.

Березовский подчеркнул, что в аккаунте диппредставительства публикуется лишь проверенная и достоверная информация. Также никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что посол Украины в США Владимир Ельченко обратился с официальным письмом к руководству Twitter после того, как сеть верифицировала страницу представительства российского МИД в Симферополе. В пресс-службе диппредставительства заявили, что совместно с МИД и консульством в Сан-Франциско «работают над деактивацией страницы в Twitter так называемого "представительства МИД РФ в АР Крым"».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.

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