В ноздре заключенного обнаружили оружие

В американском городе Кейп-Винсент, штат Нью-Йорк, в носу заключенного нашли самодельное оружие. Об этом сообщает WWNY-TV.

Сотрудник тюрьмы обнаружил необычный предмет, когда искал у заключенного контрабанду. Оказалось, что тот прячет в ноздре кусок керамики, который заострен с одной стороны и вплавлен в пластиковую крышечку с другой.

Заключенный добровольно извлек приспособление из носа и отдал его сотруднику тюрьмы. Мужчина отбывал 18-летнее заключение за покушение на убийство второй степени. За изготовление оружия его может ожидать дополнительное наказание.

Ранее сообщалось, что в США исчезнувшего заключенного нашли на потолке. После медосмотра его вернули в камеру.