Исчезнувшего заключенного нашли на потолке

В американском городе Касл-Рок, штат Колорадо, нашли беглого заключенного. Об этом сообщает WHNT.

Исчезновение 34-летнего Коди Крукера (Cody Crooker), содержавшегося в Центре предварительного заключения округа Дуглас, заметили утром 13 февраля. Тюрьму немедленно оцепили, после чего поисками беглеца занялись полицейские с собаками-ищейками.

Через час Крукера нашли. Он не успел покинуть тюрьму и прятался внутри потолка. Заключенного достали из его убежища и после медосмотра вернули в камеру. Остается неясным, каким образом он сумел забраться в такое труднодоступное место.

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Крукер попал в тюрьму в начале февраля. Его подозревают в том, что он пытался оказать давление на государственного служащего, занимался подделкой документов или выдавал себя за другое лицо. Кроме того, он обвиняется в мелкой магазинной краже и хранении принадлежностей для употребления наркотиков.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в мусоровозе.

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