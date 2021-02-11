Звезды «Баффи — истребительница вампиров» обвинили режиссера сериала в насилии

Звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили режиссера и сценариста Джосса Уидона в эмоциональном насилии и жестокости на съемках. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявления актрис.

Первой высказалась Харизма Карпентер в среду, 10 февраля. Она поведала, что Уидон вел себя грубо и некорректно, оскорблял ее религиозные убеждения и осуждал ее за нежелание сделать аборт. Кроме того, он уволил актрису сразу после родов. Карпентер отметила, что режиссер так же обращался и с остальными актерами, манипулируя ими и настраивая друг против друга.

Позже ее позицию поддержали коллеги по сериалу «Баффи». Актриса Эмбер Бенсон заявила, что рабочая обстановка на съемках действительно была «крайне токсичной, и все это исходило от режиссера». Она подчеркнула, что за период создания шоу им было причинено так много вреда, что многие из актерского состава до сих пор, более 20 лет спустя, страдают от эмоциональных травм.

Артистка Мишель Трахтенберг, которая была несовершеннолетней во время съемок, назвала поведение Уидона по отношению к себе «крайне неприемлемым». Исполнительница главной роли в сериале Сара Мишель Геллар высказалась о скандале в Instagram. «Хоть я и горжусь тем, что мое имя ассоциируется с Баффи Саммерс, я не хочу ассоциироваться с именем Джосса Уидона», — заявила Геллар в соцсети. Она добавила, что поддерживает всех жертв абьюза и гордится тем, что они не стали молчать.

Сообщается, что журналисты связались с представителями Уидона, чтобы получить комментарий. На момент написания заметки ответа на обвинения не было.

Джосс Уидон известен как создатель фильма и сериала «Баффи — истребительница вампиров». Он также работал над такими телешоу и кинолентами, как «Светлячок», «Агенты Щ.И.Т.», «Мстители» и «Лига справедливости».