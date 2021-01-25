Совратившая подростка актриса обвинила режиссера «Форсажа» в изнасиловании

Итальянская актриса Азия Ардженто, ранее уличенная в совращении актера-подростка, обвинила режиссера первой части «Форсажа» и экшен-фильма «Три икса» Роба Коэна в изнасиловании. Она подтвердила это в интервью изданию Variety.

По словам артистки, это произошло во время съемок кинокартины «Три икса» в 2002 году. Тогда Коэн напоил ее напитком с содержанием вещества ГОМК (гамма-оксимасляная кислота, действует угнетающе на нервную систему), после чего она впала в беспамятство. «Я проснулась утром голая в его постели», — рассказала Ардженто.

Она добавила, что подробно описала этот инцидент в автобиографической книге «Анатомия дикого сердца», которая выйдет в продажу в Италии 26 января. Отмечается, что ранее Ардженто не заявляла об изнасиловании. Актриса решилась рассказать обо всем только после того, как Коэна обвинили еще несколько жертв.

В феврале 2019 году Робу Коэну предъявила аналогичные обвинения его дочь-трансгендер, которая заявила, что он приставал к ней, когда она еще была мальчиком. В сентябре того же года стало известно еще об одной анонимной жертве сексуального насилия со стороны режиссера «Форсажа».

Азия Ардженто — одна из первых актрис, заявивших в 2017 году, что ее изнасиловал голливудский продюсер Харви Вайнштейн. В 2018 году она была обвинена в сексуальном насилии над несовершеннолетним американским актером Джимми Беннеттом.