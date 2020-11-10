Режиссера фильма «Притворись моим парнем» обвинили в изнасиловании

Французского режиссера Давида Моро обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Le Parisien.

В связи с обвинениями кинематографиста, работавшего над фильмами «Глаз» и «Притворись моим парнем», отстранили от съемок нового проекта «Король». Техническая специалистка, которая также была задействована в создании ленты, заявила о неподобающем поведении коллеги.

По ее словам, инцидент произошел в сентябре в нерабочее время. После случившегося предполагаемая жертва Моро решила уволиться и рассказала другим участникам съемок о своем намерении подать жалобу в полицию. Продюсер «Короля» Дидар Домехри отметил, что попытался детально разобраться в ситуации, после чего было принято решение об отстранении режиссера от работы.

В октябре стало известно, что суд возобновит дело французского актера Жерара Депардье об изнасиловании. Отмечается, что 22-летняя актриса обвинила артиста в изнасиловании и домогательствах еще в августе 2018 года. Позднее уголовное дело было закрыто, однако предполагаемая жертва решила подать новую жалобу.