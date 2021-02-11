Путин оценил выполнение Байденом своего обещания

Президент России Владимир Путин оценил выполнение своим американским коллегой Джо Байденом обещания о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 11 февраля.

«Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. (...) Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет», — сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое проходит в режиме видеоконференции.

29 января президент России Владимир Путин подписал соглашение о продлении ракетного договора с США сроком на пять лет — до 5 февраля 2026 года.