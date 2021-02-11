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Духовное управление мусульман отреагировало на похороны кукол вместо младенцев

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Закир Шарыпов
Закир Шарыпов
Фото: Духовное Управление мусульман Ставропольского края

Духовное управление мусульман проведет богословскую беседу с семьей, похоронившей кукол вместо младенцев в Дагестане. Об этом сообщил заместитель муфтия Ставропольского края Закир Шарыпов, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, в этой ситуации ответственность должна нести не только жена, но и муж . «Эту женщину тоже не надо обвинять в вероотступничестве, ей хочется иметь ребенка. Возможно, муж так выстроил отношения в семье, не показал себя понимающим мужчиной, не отнесся с пониманием», — сказал Шарыпов.

В духовном управлении пообещали опубликовать статью, которая напомнит о том, «что обман — это один из величайших грехов». Закир Шарыпов напомнил, что если не получается завести детей, то, возможно, предназначение у человека в чем-то другом.

«Сейчас есть процедура ЭКО, современные мусульманские богословы разрешают эту процедуру, если материал взят у мужа и жены», — добавил заместитель муфтия.

Ранее стало известно, что житель Дагестана обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. Позже проверка показала, что «беременная» жена не поступала в региональные учреждения. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, в регионе давно не рождались мертвые младенцы. Выяснилось, что все девять месяцев жена имитировала беременность, чтобы не расстраивать мужа.

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