Обнаружен самый далекий космический объект в Солнечной системе

Группа астрономов подтвердила существование планетоида Фарфарут, который находится в четыре раза дальше от Солнца, чем Плутон, что делает его самым удаленным объектом в Солнечной системе из известных. Об этом сообщается в пресс-релизе Phys.org.

Фарфарут, или 2018 AG37, был обнаружен в 2018 году с помощью телескопа Subaru (Гавайи), однако только сейчас ученые собрали достаточно информации, чтобы определить его орбиту. Параметры орбиты определили по данным, полученным телескопами Gemini North и Magellan. Среднее расстояние до объекта составляет 132 астрономических единиц (одна а.е. равна расстоянию от Солнца до Земли — прим. «Ленты.ру»). При этом Фарфарут двигается по очень вытянутой орбите, максимально удаляясь от Солнца на 175 а.е. и приближаясь к нему на 27 а.е., что ближе орбиты Нептуна.

Период обращения вокруг Солнца у планетоида составляет около тысячи лет, что объясняется гравитационным влиянием Нептуна c момента появления Солнечной системы. По оценкам исследователей, он достигает 400 километров в поперечнике, что ставит его у нижней границы карликовых планет, если предположить, что этот объект богат льдом.

По орбите Фарфарута нельзя определить, существует ли неизвестная массивная планета на краю Солнечной системы, поскольку динамика планетоида слишком сильно зависит от Нептуна. Лишь только те объекты, что находятся далеко от гравитационного влияния Нептуна, могут быть использованы для поиска планеты Х, например, Седна и 2012 VP113.