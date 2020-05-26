Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы

Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее. Именно эти кластеры рассматривались как доказательство существования девятой планеты Солнечной системы. О возможном опровержении гипотезы о планете Х сообщила астроном Саманта Лоулер (Samantha Lawler) в интервью изданию Conversation.

Исследователи, работающие над проектом OSSOS (посвящен исследованию происхождения Солнечной системы), выяснили истинную причину аномальных орбит наиболее удаленных объектов Пояса Койпера (транснептуновых объектов, ТНО), находящихся на расстоянии 10 астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица приблизительно равна среднему расстоянию от Солнца до Земли). Эти орбиты были вытянуты преимущественно в одном направлении, в результате чего многие далекие ТНО находятся в одной и той же области Солнечной системы. Только очень большая планета за орбитой Нептуна могла бы удерживать орбиты ТНО, формируя кластер.

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Но, по мнению ученых, кластер представляет собой иллюзию из-за трудностей в наблюдении ТНО, которые большую часть времени проводят в удаленной части своих орбит. Эти объекты доступны для наблюдения, когда подходят ближе к Солнцу. Кроме того, ТНО в каждой части Солнечной системы возможно обнаружить лишь в определенное время года, так как наблюдения трудно проводить в дождливую и облачную погоду. Также менее вероятно найти ТНО вблизи плоскости Млечного Пути, где высокая плотность звезд затрудняет поиск трудно различимых объектов.

В рамках OSSOS ученые обнаружили другие ТНО, находящиеся за пределами ограниченной области, и их орбиты соответствуют равномерному распределению. Другая группа астрономов, занятая исследованием темной энергии, попутно нашла три сотни внекластерных объектов. Таким образом, уже две команды специалистов не нашли доказательств кластера орбит ТНО.

Согласно результатам моделирования, если наблюдения будут проводиться с одного телескопа в течение одного сезона, то ТНО с удаленными орбитами будут формировать кажущийся кластер. Другое моделирование показало, что орбиты почти всех ТНО объясняются известными физическими эффектами, кроме двух, являющихся «выбросами». Однако с учетом влияния гравитации гипотетической девятой планеты таких выбросов должно быть больше, но также должно быть больше объектов, которые легче обнаружить, и это не соответствует наблюдаемой картине.

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