Мужчина растолстел до 172 килограммов в надежде стать похожим на медведя

Житель американского города Нью-Йорк сознательно набрал 76 килограммов ради того, чтобы стать похожим на медведя гризли и нравиться другим мужчинам. Об этом сообщает издание The Mirror.

28-летний специалист по анализу данных Спартан Падж (Spartan Pudge), также известный как Себастьян (Sebastian), сознательно располнел с 95 до 172 килограммов. Он потребляет по пять тысяч килокалорий в день. Мужчина намерен продолжать набирать вес, пока не будет весить столько же, сколько медведь гризли, то есть около 270 килограммов.

Падж входит в набирающее популярность в США гей-движение, которое возводит в культ полных людей и пропагандирует бодипозитив. Мужчина мечтает бросить работу и посвятить свою жизнь набору веса.

Он утверждает, что, несмотря на свой вес, является более гибким, чем большинство людей с обычным весом. Чтобы растолстеть, мужчина считает калории. Ему необходимо съедать по меньшей мере 3,8 тысячи килокалорий в день.

На завтрак он съедает пять ломтиков бекона, шесть сосисок и восемь яиц. На обед Падж предпочитает три больших домашних сэндвича, а на ужин — домашнюю еду, например, польские клецки с маслом и сметаной.

Американец рассказал, что стремление набирать вес, которое связано с его сексуальностью, было у него всю жизнь, сколько он себя помнит.

Падж отметил, что, хотя большинство геев стремятся избегать любителей набирать лишний вес, он никогда еще не был так популярен среди мужчин.

Ранее сообщалось, что сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин пожелал весить 250 килограммов ради сходства с половозрелым львом. Он отметил, что в душе ощущает себя хищником.