Пролежавшего год на полу 300-килограммового толстяка вытащили подъемным краном

Во французском городе Перпиньян из дома при помощи подъемного крана извлекли 300-килограммового толстяка, который больше года лежал на полу своей комнаты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В операции участвовали более 50 человек, в том числе пожарные, полицейские и медики. Для ее подготовки потребовалось несколько недель. Чтобы избежать обрушения исторического здания, его укрепили при помощи металлических подпорок, с улицы убрали фонарные столбы, а жильцов эвакуировали.

Через разобранное окно мужчину перенесли в люльку за стеной. Затем стотонный кран опустил ее в специальную кровать, установленную перед домом, которую, в свою очередь, погрузили на автомобиль скорой помощи.

В июле 2019 года 53-летний Ален Панабьер (Alain Panabière), весящий 300 килограммов, упал в своей комнате и сломал ногу. С тех пор он оставался на полу и растолстел до такой степени, что перестал проходить через дверь. Все это время его кормил и мыл его брат, которого зовут Жан-Клод (Jean-Claude).

В 2016 году сообщалось, что самого толстого человека Колумбии отвезли в клинику для снижения веса на пожарной машине. 400-килограммового жителя города Пальмира грузили в автомобиль 20 мужчин.