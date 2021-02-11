Стало известно о расследовании хищения 260 миллиардов рублей из банка «Югра»

Стало известно о расследовании уголовного дела о хищении свыше 267 миллиардов рублей из банка «Югра». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве уточнили, что продолжают устанавливать обстоятельства хищения экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и его сообщниками хищения денег вкладчиков. От аферы банкиров пострадали более 16 тысяч человек. Следователям предстоит установить обстоятельства совершения преступления и собрать доказательную базу.

Ранее в суд направили еще одно дело в отношении Хотина и других высокопоставленных сотрудников банка. Им предъявили обвинения по части 4 статьи 160 («Растрата») УК РФ. По версии следствия, с 2014 по 2017 годы обвиняемые похитили 23,6 миллиарда рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину фирмам.