Фигурант самого дорогого уголовного дела России предложил Путину помощь

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, известный как фигурант самого дорогого уголовного дела России, направил обращение президенту Владимиру Путину с предложением помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.
В обращении говорится, что Хотин предлагает властям бесплатно использовать для борьбы с коронавирусом принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров. В бизнес-центрах, по мнению банкира, можно разместить госпитали, а при необходимости — подразделения Минобороны, Росгвардии и сотрудников оперативных штабов.
Периметр каждого комплекса, как отмечается в обращении, укреплен, а проходы, въезды и выезды оборудованы контрольно-пропускными пунктами. На объектах в общей сложности можно разместить 100 тысяч койко-мест, утверждается в послании президенту.
Хотин проходит обвиняемым по делу о растрате средств банка «Югра» в размере 283 миллиардов рублей. В настоящий момент бизнесмен находится под домашним арестом. В сентябре прошлого года издание The Bell оценило данное дело как самое дорогое на тот момент по сумме претензий.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения