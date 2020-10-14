Суд отпустил из-под домашнего ареста главного акционера банка «Югра»

Экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и его предполагаемым сообщникам, обвиняемым в особо крупной растрате, изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом в среду, 14 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Мосгорсуд запретил бизнесменам ночные выходы из дома, посещение массовых мероприятий, общение с другими фигурантами дела и пользование интернетом, если речь не идет о чрезвычайных ситуациях.

О более жесткой мере пресечения просил Следственный комитет России. В ведомстве отмечали, что топ-менеджерам нужно ознакомиться более чем с 160 томами уголовного дела. Кроме того, они, по версии следователей, обвиняются в тяжком преступлении и «имеют значительные материальные возможности», чтобы скрыться от следствия и суда.

Ранее, 19 апреля 2019 года, сообщалось, что ФСБ задержала главного акционера банка «Югра» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка «Югра» в сумме 7,5 миллиарда рублей.

Как уточняет издание, сегодня в материалах уголовного дела о растрате фигурирует уже 23 миллиарда рублей.