Мужчина стал отцом через год после своей смерти

В американском городе Кливленд, штат Огайо, родился ребенок, отец которого умер более года назад. Как сообщает Daily Mail, ей пересадили эмбрионы, которые пара заморозила ранее.

Джули Уилсон познакомилась со своим будущим мужем, Трэвисом, на работе в 2007 году. Они быстро нашли общий язык и начали встречаться, а в 2012 году сыграли свадьбу и начали попытки завести ребенка. Много лет им это не удавалось из-за проблем Джули со здоровьем. Когда в 2016 году она забеременела, у нее случился выкидыш на 12 неделе. В том же году у Трэвиса нашли злокачественную опухоль головного мозга в терминальной стадии.

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После того, как супруги узнали о диагнозе, они решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Трэвис все же надеялся успеть стать отцом и сдал сперму до начала химио- и радиотерапии, а Джули — яйцеклетки, и их оплодотворили в лаборатории. В феврале 2019 года мужчина скончался. Американке дважды подсаживали эмбрионы еще до его смерти, однако они не прижились.

К этому моменту у Джули осталось пять эмбрионов. Она приняла решение продолжить попытки забеременеть, так как они с мужем всегда мечтали о детях. В октябре 2019 года ей подсадили два эмбриона, и они прижились. На 12 неделе беременности один из близнецов умер. 9 мая 2020 года у Джули родилась долгожданная дочь. Мать назвала ее Логан.

Американка утверждает, что, несмотря на бытовые сложности, ни секунды не жалеет о своем решении завести ребенка. «После боли и опустошения, которые принесла потеря Трэвиса, я неописуемо рада, что теперь у меня снова есть его кусочек», — призналась она. Джули говорит, что дочь безумно похожа на отца и надеется, что она унаследует его лучшие черты.