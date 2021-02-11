Норвегия выслала дважды нарушившего ПДД водителя-иностранца

Норвежские полицейские дважды за час остановили иностранного водителя грузовика в Тромсё: он отказывался использовать цепи противоскольжения, тем самым нарушая правила дорожного движения (ПДД). Об этом говорится на сайте полиции города.

Сначала полицейские попросили водителя надеть цепи на колеса, однако он не стал этого делать — и вскоре его автомобиль остановили еще раз. Иностранца оштрафовали на 11 тысяч крон (больше тысячи евро) и выслали из страны. В заявлении указано, что департамент по делам иностранцев удовлетворил требование правоохранительных органов и запретил нарушителю въезд в Норвегию сроком на два года.

Поскольку город Тромсё находится за полярным кругом, использование цепей противоскольжения для грузовиков обязательно: если они отсутствуют, это увеличивает риск аварий.

В сентябре 2019-го сотрудники ГИБДД Барнаула за ночь составили сразу 14 протоколов за различные нарушения ПДД на одного водителя. Он не остановился по требованию полицейских и поехал дальше на большой скорости, проскочив на красный сигнал светофора. Дорожные инспекторы начали преследование, и вскоре фургон врезался в другой автомобиль.

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