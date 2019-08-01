Пожилая американка пнула полицейского и получила удар электрошокером

nbcnews.com

Камера на груди полицейского из американского штата Оклахома зафиксировала, как он жестко задержал пожилую женщину, отказавшуюся платить штраф за нарушение ПДД. Видео опубликовал cайт канала NBC News.

Работник полиции собирался выписать 65-летней Дебре Хамил штраф в 80 долларов за неработающую фару — он не стал ограничиваться предупреждением, поскольку она ездила так уже в течение шести месяцев. Женщина отказалась подписывать купон, после чего офицер приказал ей выйти из машины и объявил об ее аресте.

Вместо этого Хамил нажала на газ. Началась погоня, длившаяся почти час. Когда полицейский добился того, чтобы женщина остановилась, он все же не смог убедить ее выйти из машины и применил силу, повалив ее на асфальт. Нарушительница снова отказалась подчиняться, выкрикивала оскорбления и пнула стража порядка, и тогда он использовал против нее тазер.

Уже сидя в наручниках в полицейской машине, Хамил согласилась подписать штраф, но полицейский ответил ей, что «для этого уже поздно». Она отвергла обвинения в том, что пыталась сопротивляться аресту, а пинок объяснила тем, что она «деревенская девчонка, которой нравится, когда ее валят на землю».

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